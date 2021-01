O Sergas realizará un cribado na Laracha, con 128 casos activos

A Laracha. O alcalde, José Manuel López Varela, no pleno celebrado hoxe, informou de que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizará un cribado masivo no Concello da Laracha a semana que vén ante a alta cifra de casos diagnosticados nos últimos días –hoxe hai 128–. Dende o goberno local informaron de que nos vindeiros días se comunicará a data concreta, o lugar no que se tomarán as mostras e a franxa de idade da poboación que será sometida ás probas.

Ademais, tras diagnosticarse casos de COVID no alumnado dos CEIPs Otero Pedrayo e Alfredo Brañas, en coordinación cos equipos directivos dos centros, acordaron levar a cabo durante esta fin de semana desinfeccións extra en aulas e zonas comúns. Estas tarefas xa se realizaron nos últimos días na escola infantil “A Galiña Azul” e no consultorio médico de Caión.