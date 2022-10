O TSXG vén de suspender de xeito cautelar outro parque eólico, Bustelo

Coristanco. A sección terceira da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG, por medio de Auto de data 6 de outubro, vén de acoller a pretensión da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) e da Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) de suspender cautelarmente a Resolución do 28 de xuño de 2021 da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, da Xunta de Galicia, pola que se outorgaron as autorizacións administrativas previa e de construción e se declarou a utilidade pública do proxecto do parque eólico Bustelo, sito nos municipios de Carballo e Coristanco e promovido pola sociedade Greenalia Wind Power Bustelo, S.L.

Indicar que os mencionados colectivos recorreron as resolucións de autorización da Xunta para os parques eólicos de Greenalia Campelo, Bustelo e Monte Toural, proxectados nos concellos de Coristanco, Santa Comba, Carballo e Tordoia, ao consideralos unha fragmentación artificial de proxectos, contraria ao dereito comunitario; nas irregularidades no desenvolvemento dos trámites de información pública; e na súa incompatilidade coa preservación ambiental.

Porén, a efectividade da medida cautelar de suspensión da Resolución do 28 de xuño está condicionada ao depósito dunha garantía de 10.000 euros por parte das entidades recorrentes, no breve prazo de 15 días. Deste xeito, Adega e PDCC vense obrigadas a dispoñer a curto prazo de 20.000 euros para poder facer fronte á imposición das caucións ás que se condicionan ambas medidas cautelares de paralización dos parques eólicos Campelo e Bustelo. m. c.