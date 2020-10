O XXVII Ciclo de Teatro de Ponteceso comezará o vindeiro 7 de novembro

Ponteceso. Durante os sábados do mes de novembro celebrarase o XXVII Ciclo de Teatro do concello de Ponteceso no salón de actos do Edificio das Escolas. Este ano, debido ás circunstancias sanitarias, cada función contará con dous pases en horarios diferentes (18.30 horas e 21.00 horas) e con aforo limitado.

As obras serán as seguintes: o sábado 7 de novembro, Teatro do Andamio interpretará “O Ferro”; o 14 de novembro será o turno de Contraproducións Teatro coa súa obra “A compañeira de piso”; o 21 de novembro a obra escollida será “Sós”, por Malasombra Teatro”; e, para rematar o Ciclo de Teatro, o 28 de novembro Talía Teatro amenizará a tarde con “A primeira vez”.

As entradas poden retirarse de luns a venres, na mesma semana da obra, no Departamento de Cultura ou, se quedasen, unha hora antes da función no Edificio das Escolas.