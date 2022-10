Obradoiro de pegadas con Senda Nova

A laracha. O Concello e a Asociación Ambiental Senda Nova organizan un obradoiro de pegadas e indicios sobre a presenza de animais mamíferos no bosque, que se vai realizar en Montemaior o sábado 22 de outubro. A iniciativa lévase a cabo no marco do programa Espías no bosque que financia a Deputación da Coruña.

O obradoiro vai dirixido a todos os públicos, principalmente a rapaces a partir de 8 anos de idade pero estando aberta a inscrición tamén para persoas adultas. O propósito é achegar aos participantes aos bosques e ao rural empregando como ferramenta o coñecemento das pegadas dos animais máis representativos.

A xornada principiará ás 10.30 horas na escola de Cumiáns, onde se desenvolverá a parte expositiva coa proxección de imaxes de pegadas de diferentes animais acompañada con explicacións das características de cada especie. Despois do xantar farase unha saída ao campo a carón do río Bradoso precisamente para procurar sobre o terreo as pegadas dos animais e evidenciar a presenza deles nos bosques laracheses. Este é o lugar escollido por contar con vexetación autóctona e gran biodiversidade a carón da canle fluvial.

A inscrición, que é gratuíta, debe formalizarse a partir do luns no Concello. As prazas son limitadas e outorgaranse por orde de solicitude.