Obradoiros de artesanía e de robótica para os pequenos de Malpica

Malpica. O Concello de Malpica, a través da súa concellaría de Educación, Cultura, Patrimonio e Deportes, organiza un ano máis os obradoiros de Nadal, cuxo obxectivo é fomentar a aprendizaxe entre os nenos e nenas mediante talleres con diferentes temáticas que abranguen as tradicións do Nadal, as novas tecnoloxías e a artesanía.

Están dirixidos a nenos de entre 3 e 12 anos, e serán impartidos por profesionais. Comenzarán cun obradoiro de adornos de Nadal, o 23 de decembro de 10.00 a 12.00 horas (de 8 a 12 anos) e de 12.00 a 14.00 horas para os pequenos de 4 a 7 anos. O período de inscrición estará aberto ata o 20 de decembro.

O taller de Robótica e Tecnoloxía impartirase o 27 de decembro no centro cívico de 16.30 a 18.00 h. para nenos e nenas de 4 a 7 anos e de 18.00 a 19.30 h. para os de 8 a 12 anos. A inscrición estará aberta ata o día 23.

O 28 de decembro haberá un obradoiro de barro na Casa do Oleiro, de Buño, de 17.00 a 19.00 horas. Está dirixido a nenos e nenas a partir dos 5 anos. E xa no novo ano, os días 2 e 4 de xaneiro, as redeiras da asociación O Fieital de Malpica impartirán dous talleres. O primeiro terá lugar nas escolas vellas de Buño, de 16.30 a 18.00 horas, e o segundo no Centro Cívico, e poderán participar nenos e nenas de 3 a 12 anos.

Todos son de balde e será necesario inscribirse previamente a través do rexistro xeral do Concello, chamando ao teléfono 981 707104 ou enviando un correo a auditoriodemalpica@gmail.com. M. L.