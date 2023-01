Obradoiros de poda e enxerto na Laracha

A Laracha. O Concello organiza os obradoiros de poda e enxerto de árbores froiteiras que se van realizar os sábados 25 de febreiro e 4 e 11 de marzo en horario de 10.00 a 13.00 horas nas instalacións de Viveiros Amado, situadas no lugar de A Braña Grande (parroquia de Cabovilaño), a carón da estrada AC-552.

A inscrición é gratuíta, abrirase o luns e debe formalizarse acudindo ao Concello ou chamando ao 981 605 001. As prazas son limitadas e outorgaranse por orde de inscrición. Os únicos requisitos para poder anotarse son estar empadroado no termo municipal da Laracha e ser maior de quince anos de idade. A iniciativa ofrece a oportunidade de aprender a realizar os traballos na época do ano propia para levalos a cabo. M. l.