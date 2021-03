Ofrecemento do PP provincial para tentar desbloquear o POS de Ponteceso dun xeito “legal”

Ponteceso. O grupo do PP na Deputación da Coruña, a través do seu viceportavoz, Evaristo Ben, mostrouse disposto a colaborar na procura dunha solución “legal” e coa “seguridade xurídica suficiente” para que o Concello de Ponteceso poida dispor da partida asignada no Plan de Obras e Servizos (POS).

Os populares, que sinalan á “actitude soberbia e irresponsable” mostrada polo alcalde da localidade, como única causa de que o plan non contase co respaldo maioritario para a súa aprobación no pleno, responsabilizan ao PSOE dunha situación que cualifican de “esperpéntica”. “É o señor García Carballido o que, estando á fronte dun goberno minoritario, e en minoría tamén dentro dun grupo municipal dinamitado polas guerras internas, ten a desvergoña de presentar a súa proposta a última hora e sen acordar co resto de grupos”, subliñou Ben.

Ante esta situación, e despois de escoitar “atónitos” nos últimos días as declaracións do presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, nas que aseguraba que había tempo para atopar unha solución, os populares insisten en que “a nosa formación ten sempre a man tendida para buscar alternativas e estamos dispostos a falar do que faga falta, pero sempre cumprindo as bases que establece o POS. O que non imos ser é partícipes dunha solución que non sexa legal”, engade Ben.

Neste sentido, o viceportavoz do grupo provincial incidiu en que os populares están xa afeitos “a que o señor González Formoso salga a dicir que ten solucións para todo, pero que logo non se concretan en nada. É o presidente dos grandes anuncios, das boas palabras, dos bos xestos, pero tamén dos nulos acordos e moito menos dos feitos concretos”.

Con todos estes precedentes, desde o PP din estar á espera de que o PSOE mova ficha para “solucionar un problema que crearon eles, pero que sofren os veciños de Ponteceso. O máis grave é que as guerras internas dunha formación poden deixar ó municipio sen investimentos que son fundamentais”, apuntou Ben. Lembra que a función dos representantes políticos é a de “crear máis e mellores oportunidades para os veciños”, unha circunstancia que, “nestes momentes, non se cumpre en Ponteceso”, indica. J. L.