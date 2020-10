Oito mozos e mozas conforman o voluntariado xuvenil da Laracha

A Laracha. O Concello, co apoio da Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, está a levar a cabo un programa de voluntariado xuvenil do que forman parte oito mozos –cubríronse todas as prazas ofertadas- de idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos.

Os participantes están a realizar tarefas de apoio aos técnicos especializados nas diferentes actividades municipais de tipo cultural, social, educativo, deportivo, xuvenil, medioambiental e de promoción do benestar das persoas maiores e da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.

Durante as últimas semanas cooperaron coa Agrupación de Voluntarios de Protección Civil na organización dos accesos e control de aforos na feira de Paiosaco, nas actividades culturais organizadas polo Concello e tamén durante os actos relixiosos das Festas dos Milagres de Caión. Nos próximos días está previsto que presten colaboración ás cuadrillas medioambientais municipais

O propósito fundamental da posta en marcha desta iniciativa por parte do Concello é fortalecer a aprendizaxe dos voluntarios e reforzar os seus valores solidarios. Neste sentido, os oito mozos asistiron a unha sesión informativa sobre voluntariado europeo que foi impartida na Casa da Cultura da Laracha por persoal da Asociación Simbiose da Coruña.

Unha vez rematado o programa, cada voluntario recibirá un certificado oficial que acreditará a súa colaboración e recoñecerá o seu valor social.