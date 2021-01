Os afectados polo plan especial de Arnados-Razo poden consultalo por videoconferencia

Os propietarios afectados polo plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados (Carballo) poderán solicitar tamén unha consulta individual por videoconferencia, ademais das citas presenciais, que comezaron esta semana. A Concellaría de Planificación, que dirixe Milagros Lantes, habilitou este servizo dado que a situación sanitaria non permite realizar unha exposición pública. Os interesados deberán solicitar cita previa co equipo redactor, que atende ao público os luns e xoves, de 17.00 a 20.00 horas no Fórum Carballo. Ademais, os martes, de 10.00 a 12.00 horas tamén pode pedirse cita co arquitecto municipal. Para facer a reserva hai que chamar ao 981 704705. No primeiro día de funcionamento foron atendidos doce propietarios.