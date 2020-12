Os nenos e nenas de Coristanco convértense en reposteiros polo Nadal

Coristanco. O Concello de Coristanco está a realizar obradoiros de Nadal para a cativada. Hoxe os nenos e nenas introducíronse no mundo da repostaría realizando galletas con decoración estival. Mañá, outros seis grupos de nenos poderán participar no Obradoiro de madalenas. Para cumprir as medidas sanitarias vixentes, os máis pequenos estarán distribuídos en grupos de 6 participantes por obradoiro. Para peche destas actividades e dinámicas de Nadal, o vindeiro 4 de xaneiro representarase no Edificio de Servizos Múltiples a obra “O nadal na fraga” na que, en plena natureza, unha parella de irmáns visten de Nadal unha árbore do monte.