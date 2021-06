Os non adscritos de Ponteceso piden que se cambie o proxecto de luminarias

Os cinco edís non adscritos (exsocialistas) de Ponteceso piden ao goberno local (PSOE) que “rectifique algunhas cousas” do proxecto de renovación das luminarias porque, din, “son ilegais” e “está feito a medida”. Queixanse ademais de que “foi elaborado e estudado unicamente polo alcalde, pois os demais non temos información, non participamos nin opinamos na redacción, volvemos ao de ou o tomas ou o deixas”, afirman.

Por outra banda, aseguran que o Concello está perdendo subvencións “por pasar os prazos”, como “a de compensación ambiental (220.000 €), e outra destinada a limpeza das nosas aldeas (20.000 €)”. Temen que o mesmo poida pasar co proxecto das luminarias, porque “ou se fai como el di ou deixará pasar o prazo e perderanse os cartos e botaralle a culpa aos dez edís da oposición”. A pesares de todo, engaden, “loitaremos polo xusto e polas cousas ben feitas; o alcalde que venda o que queira, xa nos ten afeitos, pero os veciños e veciñas non son tontos”.