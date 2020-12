Os participantes no proxecto “A vila do mañá” saen á rúa para deseñar o seu Carballo do futuro

Carballo. O proxecto “A vila do mañá” está a desenvolverse estas semanas no Concello de Carballo. O luns pasado, os 34 nenos e nenas que finalmente participan na iniciativa recolleron as súas caixas cos materiais necesarios para traballar ao longo das vacacións de Nadal. Aínda que parte das actividades se desenvolven de maneira virtual, hai algunhas que precisan o contacto directo coa contorna na que se desenvolve.

Despois de practicar na casa creando estruturas con fíos de cores, o sábado reuníronse no parque de San Martiño coas súas madeixas de la, e, coa axuda do equipo técnico do proxecto, convertérono nun enorme espazo lúdico. Con outro dos elementos que contén a caixa, un marco de papel, esta semana tamén empezaron a “enmarcar” os elementos arquitectónicos de Carballo que son importantes para eles. “Levei unha grata sorpresa, porque por primeira vez aparece Derrubando muros con pintura dentro dos marcos, algo que na edición do 2018 non sucedera”, destaca a arquitecta Sandra González Álvarez, directora de “A vila do mañá”.

O próximo reto colectivo terá lugar mañá coa construción dun muro vexetal na rúa Vila de Noia. Onte os nenos e nenas empezaron a traballar para preparar os recipientes nos que se plantarán as sementes co material que inclúe a caixa. O equipo do proxecto escolleu tres lantas diferentes -cabaza, millo e feixóns- para que medren no primeiro “horto” vertical urbano.

Aínda que quedan moitas actividades para facer na casa, a rapazada volverá a saír á rúa o 4 de xaneiro para a última proposta grupal, que consistirá en pintar un muro na rúa Coruña. Esta edición do proxecto “A vila do mañá” que leva por título “Válle cor a Carballo” ten como principal obxectivo implicar aos nenos e nenas no deseño do Carballo do futuro.