Os socialistas de Malpica piden adicar o remanente a obras e a axudar ao comercio

Os socialistas de Malpica solicitaron un pleno extraordinario para demandar ao goberno que invista os case dous millóns de euros do remanente municipal en obras nas parroquias e nunha campaña de axuda ao comercio.

“Desde o comezo do mandato en 2019, o grupo de goberno socialista propúxose levar a cabo unha xestión económica responsable, e grazas a ela podemos utilizar o remanente para reactivar a economía e xerar emprego”, asegurou Walter Pardo, voceiro do PSOE nunha rolda de prensa á que asistiu o secretario xeral provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, e a executiva local liderada por Adrián Suarez.

“Xa en decembro do 2020, cando aínda estabamos no goberno en plena pandemia do coronavirus, propuxemos liberar 750.000 euros do remamente para obras e proxectos, pero o PP negouse”, lembra Pardo. Pola súa parte, o secretario xeral provincial, Bernardo Fernández, sostén que a proposta “é un exercicio de responsabilidade fronte á paralise na que está o Concello de Malpica, derivada da moción de censura”. “O municipalismo loitou para demandar ao goberno o uso destes remanentes, que neste caso destinaríanse a actuacións moi necesarias e que dan resposta ás demandas veciñais”, engadiu Fernández.

“Malpica necesita medidas para impulsar a súa economía, por iso propoñemos unha campaña de bonos de 30 euros para o seu consumo no comercio local por parte dos veciños empadroados”, explicou o voceiro do PSOE. Ademais desta iniciativa, Pardo apuntou que o remanente, un total de 1.866.671,48 euros, beneficiará a todas as parroquias. “Non sei para que queremos ter eses cartos no banco, pagando ademais intereses”, lamenta.

As actuacións propostas polo PSOE destinaranse ao paseo de Canido; o miradoiro do Camiño do rio; a rúa Boa Vista (Seaia); o rueiro do Petón; unha senda en Vilarnovo; o arranxo do mercado municipal, e os inicios dos trámites para a expropiación dun paseo turístico en Atalaia, un proxecto para facer unha vía nova na rúa Escorial, e outra expropiación para unha saída/entrada por Villadebe.

Propoñen tamén traballos en Barizo; Buño; Cambre; Cerqueda, Leiloio; Mens, e Vilanova. “Todas as obras mellorarán a vida dos veciños e veciñas de Malpica”, rematou Pardo.