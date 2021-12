Paso adiante para a nova senda peonil de Coristanco

Coristanco. O Consello da Xunta autorizou o decreto de utilidade pública polo que se dispón a urxente ocupación dos terreos necesarios para a construción de dous novos tramos de sendas peonís na estrada AC-552, no concello de Coristanco, que facilitarán o acceso a pé ao centro comercial.

O Goberno galego investirá 716.000 euros nestes dous itinerarios na marxes da vía autonómica, que se executarán no remate da senda Carballo-Coristanco, dándolle continuidade cara o centro comercial, e entre Agualada e o cemiterio de Agrilloi. Neste orzamento inclúese tamén o pagamento dos catro predios necesarios para levar a cabo esta nova actuación, que ten como obxectivo facilitar os desprazamentos a pé dos veciños e favorecer unha mobilidade máis segura e sostible na contorna.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convocará o levantamento das actas previas das expropiacións e licitará a execución das obras no primeiro semestre de 2022, co obxectivo de poder iniciar as obras no segundo semestre do ano. Os traballos contan cun prazo de execución de oito meses.

A intervención proxectada adapta os novos itinerarios á configuración das edificacións existentes e suporá executar algo máis de 1,3 quilómetros de sendas en total, que se construirán en formigón coloreado, para facelas máis visibles, e de cor terrizo natural, para unha mellor integración na contorna. O ancho destes itinerarios oscilará entre os 1,50 e os 2 metros.

O primeiro dos tramos construirase entre os puntos quilométricos 34+400, no final do itinerario Bértoa-Carballo, e o 34+860, na entorna do centro comercial, pola marxe esquerda da estrada, recollendo tamén unha prolongación de 300 metros en dirección a Carantos. O segundo dos tramos construirase no núcleo de Bormoio, entre os puntos quilométricos 44+300 e o 45+080, entre Agualada e o cemiterio de Agrilloi, pola marxe dereita da estrada.