Peche con premio de ‘Eu implícome’

A Laracha. O alcalde, José Manuel López; a concelleira de Igualdade, Rocío López, e a directora do Centro de Información ás Mulleres, Ana Aldao, fixeron entrega dos premios do programa Eu implícome... contra a violencia de xénero. No concurso de selfies Uxía Iglesias foi a que obtivo máis “gústame” e gañou unha tableta. A foto de Estrella Gestal e Nerea Queijo foi a segunda máis votada e premiada cun reloxo, e a imaxe de Maribel Trigo obtivo o terceiro galardón; un altofalante. Ademais sortearon tres vales de 100 € para gastar nos comercios adheridos ao programa. Casualmente tocáronlle a establecementos comerciais: Tulipano Moda, Peluquería Monse Añón e Pescadería María. M. L.