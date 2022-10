Plan de mellora de catorce rúas e camiños do ámbito rural en Coristanco

Coristanco. A Deputación da Coruña financia a través do Plan Único o proxecto de mellora de camiños rurais e urbanos no Concello de Coristanco, unha actuación que está actualmente a licitación pública no perfil do contratante municipal e que conta cun orzamento de 465.540 euros, dos que 400.630 son achegados polo POS+.

A actuación permitirá a pavimentación dun total de catorce vías. No núcleo urbano mellorarase o firme na rúa Pataca, travesía Pataca, rúa Canteira, travesía Erbecedo, travesía Santa Marta e rúa Santa Marta. No ámbito rural asfaltaranse as estradas de Nogueira, de Vilaverde, de Codesido, de Montecelo a Oca, de Conles a Buxán, de Buxán a Seavia, o cruce de Rabuxenta e Centiña, e o acceso á capela de Cereixa.

Nas rúas do núcleo urbano de Coristanco prevese a execución de varios pasos de peóns polo que será necesario demoler os bordos e a beirarrúa existente para refacer os pasos con baldosa de botón e ramplas para rebaixar a beirarrúa. Tamén se poñerán a cota os rebaixes que existen en varias entradas de vivendas e parcelas.

Por outra banda, contémplase o fresado nun cruce de Codesido para regularizar as pendentes xa que actualmente entre auga nunha vivenda. Farase o mesmo nos bordes do último tramo da rúa Pataca xa que nesa zona non hai suficiente altura de bordo.

O prazo para presentar ofertas ao proceso de licitación pública rematará o 31 de outubro, segundo informa a Deputación coruñesa. M. L.