Ponteceso crea dezaseis bolsas de emprego para vacantes, baixas e substitucións

O Concello de Ponteceso busca atraer talento e ofrecer novas oportunidades con 16 bolsas de emprego, a través dun plan de emprego social e da potenciación do servizo de orientación laboral.

O obxectivo é aproveitar o proceso de estabilización coa creación de 16 bolsas de emprego para vacantes, substitucións e baixas. “No emprego público a rotación laboral é moito máis frecuente do que a xente cre, por iso é moi bo anotarse nestas bolsas, para as que non hai taxas e todas menos unha son por fase de concurso” declarou o alcalde, Xosé Lois García Carballido.

O Concello vai aproveitar o importante recurso de ter unha orientadora laboral compartida con Cabana que atende ao público no centro cultural, xunto ao Melga, tres mañás e unha tarde por semana. “Imos potenciar o servizo, non só queremos conseguir emprego para nosa xente senón que queremos atraer mozos e mozas de toda Galicia para que veñan vivir a Ponteceso, ter unha vivenda na zona e traer familias a vivir aquí”, engade o rexedor.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación da resolución no Boletín Oficial do Estado. As prazas habilitadas serán: educador/a familiar, técnico/a de empleo local, orientador laboral, animador cultural, animador deportivo, dúas prazas de monitor de actividades de cultura e deportes, catro de auxiliar administrativo de administración xeral, unha de auxiliar administrativo de archivo e biblioteca, tres de persoal do Grupo de Emerxencias, dúas de conductor de obras e servizos, unha de condutor de vehículo de extinción de incendios, tres de operario de obras y servizos, dez de limpador de instalacións municipais, tres de conserxe e unha de arquitecto técnico.