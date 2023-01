O alcalde de Tordoia, Eduardo Antonio Pereiro Liñares, visitou este martes, en compañía do rexedor de Ponteceso, Xosé Lois García Carballido, as instalacións da nova sala de exercizos situada no Edificio das Escolas.

Antonio Pereiro, amosouse moi interesado e quixo coñecer en detalle o novo sistema de acceso á instalación deportiva á que se pode acceder 19 horas ao día os 365 días do ano, grazas á aplicación informática App Nearkey.