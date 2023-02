Ponteceso involucra aos escolares na promoción de hábitos de vida saudable

O alcalde de Ponteceso, Lois García, mantivo unha xuntanza cos pais, nais e alumnos de 6º de primaria do CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso con fin de promocionar mutuamente os hábitos de vida saudable que promove o proxecto Ponte en Forma 2023 e tamén a defensa da natureza a través do certame Vilas en Flor.

O Concello colaborará con eles nunha viaxe de cinco días para poñer en práctica os coñecementos e as actividades. A estratexia inclúe seguir traballando para aumentar a dispoñibilidade das instalacións deportivas para que todas as persoas poidan facer deporte e promover hábitos de vida saudables, como a reducción do consumo de bebidas con azucre e de produtos de elaboración industrial e ultraprocesados.

A cita serviu tamén para que as nenas e nenos exercesen por un día como concelleiras e concelleiros. “O Concello está aberto a darlle continuidade a estas reunións con todas as entidades para promover estes valores”, indicou o rexedor.