Ponteceso ofrece máis composteiros ós veciños

bergantiños. O Concello de Ponteceso dispón de composteiros para quen queira levar a cabo unha práctica sostible na súa vivenda. As persoas interesadas deben contactar co consistorio (981 714 000). Trátase dos sobrantes da última entrega realizada por parte da Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama). O Concello continúa desenvolvendo o seu plan de compostaxe, no cal xa participan máis dun centenar de fogares do municipio.

Esta iniciativa súmase á mellora do espazo verde urbano pola que o consistorio foi distinguido no 2021 con tres Flores de Honra, o nivel de excelencia no certame Vilas en Flor, e á campaña de recollida de residuos urbanos especiais porta a porta coa que o pasado ano se acadaron 22 toneladas de lixo a reciclar. “As políticas medio ambientais constitúen un dos aspectos nos que máis traballa o Concello, co obxectivo de mellorar, para conseguir un municipio verde e sostible”, afirman. J. M.