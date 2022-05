Ponteceso pagará coa axuda do Goberno central 675 facturas pendentes por un total de 491.833 €

Ponteceso. O delegado do Goberno, José Miñones, anunciou este luns en Ponteceso que o Ministerio de Facenda e Función Pública adiantará este martes o abono de 13.363 facturas e certificacións de obra que 28 concellos de Galicia tiñan pendentes de pago por valor de 8.994.409,48 euros, “o que significa un novo pulo á liquidez das arcas municipais”.

Este abono forma parte do Mecanismo Extraordinario aprobado polo Goberno en xaneiro para facilitar aos gobernos locais o pago destas débedas, anteriores a xullo de 2021.

No caso de Ponteceso, o Goberno adiantará o abono de 675 facturas por valor de 491.833,14 euros. Xunto co alcalde de Ponteceso, Xosé Lois García, e a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, o delegado valorou a medida “coa que o Goberno central coopera cos concellos para facilitarlles o pago destas débedas e coas economías de moitos e moitas pequenas empresas”, sinalou.

Ponteceso é un dos catro concellos beneficiados da provincia da Coruña, onde o Ministerio abonará 1.094 facturas por importe de 1.246.350 euros. En Lugo, abonaranse 423.753, en Ourense 2.977.270 e en Pontevedra 4.347.034. M. L.