Ponteceso se queda sin el POS tras el tercer rechazo en sesión plenaria

En Ponteceso, a la tercera tampoco fue la vencida. El POS fue rechazado de nuevo por los concejales del PP (2) y los cinco no adscritos (exsocialistas) y todo apunta a que el Concello perderá los 758.000 euros de la Diputación de A Coruña, siendo el único de la provincia en renunciar a dichos fondos.

En la tercera sesión plenaria y después de otras cuatro comisiones informativas tan sólo los ediles de APIN cambiaron su posicionamiento para votar a favor del plan, aunque su portavoz, José Manuel Pose, afirmó que lo hacían porque sabían que iba a ser rechazado. Volvió a pedir además, al igual que el resto de la oposición, la dimisión del alcalde, Lois García, y ofreció las firmas de su grupo para que los cinco exediles socialistas impulsen una moción de censura. “O xulgado dirá se se pode ou non, pero non teñan medo”, afirmó.

La sesión comenzó con una apelación a la “responsabilidade” por parte del regidor a “quenes pensen votar en contra para que o Concello perda fondos para obras e servizos que son imprescindibles para Ponteceso”. La respuesta del portavoz de APIN fue que “estamos intentando arranxar un problema e a única solución é que vostede dimita; se quere moito a Ponteceso, lárguese”.

Desde el PP, su portavoz, Daniel García, volvió a poner sobre la mesa el plan alternativo que, junto con los no adscritos, registraron en la Diputación de A Coruña, señalando que “é tan legal como o seu”, en alusión a la propuesta del gobierno. Descargó la responsabilidad de la pérdida del plan en el alcalde y el presidente provincial, a los que pidió “que nos saquen deste lío”, al tiempo que insistió en que “chegou o momento de deixar o sillón, pois quedan dous anos e medio por diante e, se segue aí, que vai aprobar?”, preguntó al alcalde.

Los populares aseguran que irán a la Diputación “e seguiremos pelexando por un POS consensuado pola maioría da Corporación, porque vostede (en alusión a Lois García) é incapaz de chegar a acordos con ninguén”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Noelia Varela, acusó a la oposición de “rexeitar uns cartos que son para os veciños, non para o goberno”, y echó en cara al PP y a sus excompañeros de gobierno “pedir o despacho das traballadoras sociais para conspirar e destruír”, en vez de apoyar más horas para el Servizo de Axuda no Fogar “e impedir que as 15 persoas do plan de emprego poidan seguir traballando 6 meses máis”.

Tras este nuevo intento fallido, el alcalde, Lois García, asegura que “o POS está perdido” y acusa “ao PP e aos tránsfugas” de llevar meses colaborando “para facer que Ponteceso perda todas as subvencións posibles e buscando sempre facer dano”.

Asegura que sus cinco excompañeros de gobierno (hoy en el grupo de no adscritos) “están dispostos a facer calquera cousa que vaia en contra do goberno” y lamenta que “o Partido Popular manobre con tránsfugas; iso é menosprezar ao pobo”.

García Carballido descarta dimitir y asegura que “o culpable de que Ponteceso quede sen plan e perda 758.000 euros non é o que vota a favor; é o que o rexeita compinchándose con tránsfugas para bloquear o Concello”. Dice que “incluso as bases do PP están escandalizadas”.

APOYOS. Por su parte, los socialistas de la comarca de Bergantiños emitieron un comunicado en el que critican la “postura irresponsable do Partido Popular de Ponteceso”, que “o único que fai é prexudicar aos veciños e veciñas do concello”. Es una “situación que paraliza Ponteceso e a reactivación da súa economía”, asegura José Antonio Viña, coordinador del PSdeG-PSOE en la comarca.