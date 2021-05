Posta a punto da maior área verde e de protección ambiental da Laracha

A Laracha. As brigadas medioambientais municipais da Laracha están a levar a cabo os labores de limpeza do extenso espazo de protección ambiental que está integrado no ámbito do parque empresarial e que se sitúa contiguo ao río Vilán, na parte sur da zona industrial e xunto ás estradas que comunican O Cancelo (parroquia de Cabovilaño) coa parroquia de Lendo e co núcleo de Arén.

En torno a estas datas o Concello realiza cada ano os traballos oportunos de mantemento, limpeza, acondicionamento e conservación deste singular espazo natural público que está a disposición de todos os veciños e visitantes.

O alcalde, José Manuel López Varela, e o concelleiro José Ramón Martínez, reuníronse cos operarios municipais no propio lugar das actuacións para interesarse polo desenvolvemento dos traballos. Esta área verde é a máis ampla do municipio ao presentar unha superficie total de 45.000 metros cadrados. Posúe unha gran riqueza medioambiental ao contar cunha densa vexetación arbórea autóctona. Precisamente a posta en valor deste espazo é unha das actuacións que levará a cabo o Obradoiro de Emprego A Laracha VI que está actualmente en marcha.