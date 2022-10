Posta en valor do río Vilán, na Laracha

A laracha. O Concello larachés continúa a traballar na posta en valor dos entornos fluviais como espazos naturais de gran riqueza paisaxística e valor medioambiental, que ademais son aptos para uso e goce dos veciños e visitantes para a realización de rutas a pé.

Todos os anos impulsa actuacións nas marxes dos ríos para acondicionalas, controlar o crecemento da biomasa e mantelas en boas condicións de limpeza. Os labores consisten, esencialmente, na eliminación da maleza na zona de policía de cinco metros desde o leito.

Nesta ocasión as brigadas medioambientais municipais están a centrar a súa actuación no río Vilán (tamén coñecido como Rego de Quenxe) cunha ampla intervención que comprende o tramo de preto de seis quilómetros que vai desde O Cancelo, xunto á glorieta de acceso á autoestrada e ao parque empresarial, ata o límite co municipio de Carballo, afectando por tanto ao paso do río polas parroquias de Cabovilaño e Lemaio. O alcalde, José Manuel López, e o concelleiro de Medio Ambiente, José Ramón Martínez, reuníronse co persoal das cuadrillas para interesarse polo resultado das actuacións.

O patrimonio natural que conforman os ríos laracheses presenta unha especial beleza paisaxística e biodiversidade animal e vexetal. Desde o Concello anímase á veciñanza a descubrir eses espazos no entorno dos ríos, tanto o Vilán como o Anllóns, o Acheiro e o Bradoso que, grazas a este tipo de intervencións xa desenvolvidas e as que se están levando a cabo nestes momentos, permiten a realización de andainas.