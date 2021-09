Primeira fase de reforma do Pazo da Cultura de Carballo no vinte aniversario

O Pazo da Cultura celebrará o seu vinte aniversario cun aspecto parcialmente renovado. A Xunta de Goberno Local vén de adxudicar a primeira fase das obras de reforma do edificio á empresa Desarrolla Obras y Servicios por un importe de 409.827 euros. O prazo de execución é de catro meses.

O proxecto trata de resolver as deficiencias detectadas ao longo da vida útil do edificio, mellorando as condicións de funcionalidade, habitabilidade e accesibilidade. En concreto, levarase a cabo a mellora do illamento da cuberta metálica curva das plantas segunda e terceira; mellorará tamén accesibilidade vertical cun novo ascensor, creando novas paradas; modificarase o funcionamento do edificio en canto a accesos, control e distribución interior, sen modificar os usos; solucionaranse os problemas de humidade existentes e modernizaranse as instalacións de electricidade, iluminación e seguridade fronte aos incendios.

A adxudicación da obra coincidiu coa aprobación do convenio de colaboración entre a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e o Concello de Carballo para a xestión da programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios do segundo semestre deste ano, que se desenvolverá maioritariamente no auditorio do Pazo da Cultura.

A Xunta de Goberno Local tamén aprobou facturas por importe de 29.207,34 euros e un convenio co Club Ciclista Carballo para o desenvolvemento da III Challenge Júnior, por 9.000 euros. Igualmente saíron adiante varias licenzas de obra, entre elas a correspondente á construción dunha nave industrial sen actividade específica no polígono de Bértoa e a modificación de dúas xa concedidas anteriormente: a relativa ao centro xestor de residuos non perigosos nos terreos da antiga mina de Santa Lucía, entre as parroquias de Artes e Carballo, na que se varía lixeiramente o emprazamento do edificio de oficinas respecto do proxecto aprobado, e outra que fará posible a ampliación dun edificio para centro de formación ambiental promovido por Aspaber na Brea.

En materia de contratación aprobouse a prórroga do contrato de dirección e docencia da Aula de Teatro do Concello de Carballo con Producións Teatrais Talía, e foron adxudicados tamén os contratos de servizo de telefonía móbil e fixa e rede de datos fixa e wifi, por un lado, e subministro de correo na nube, por outro, ámbolos dous a R Cable y Telecable Telecomunicaciones, por 91.960 e 14.758,88 euros ao ano, respectivamente.