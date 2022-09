Primeira feira dedicada á mel en Carballo

Carballo. A primeira feira do mes de setembro de Carballo, xuntará aos mellores produtos da horta bergantiñá, e na Praza do Concello haberá un espazo específico dedicado ao mel. A Asociación Galega de Apicultura (AGA), a través da súa delegación na comarca, organiza a Feira Bercamel coa intención de afondar en cuestións de interese para as persoas que se dedican á produción, pero tamén de difundir as excelencias do mel entre toda a poboación.

O Concello de Carballo, a través da concellaría de Feiras e Mercados, colabora coa iniciativa. A feira do mel estará aberta de 09.00 a 14.00 horas, e en cada unha das tres carpas que integran Bercamel haberá distintos contidos: charlas informativas de especial interese para os produtores, xa que participarán expertos en cuestións moi concretas relacionadas co seu traballo; demostracións, e degustacións.

Abordaranse temáticas como a naturación apícola, trampas e velutinas, a varroa e outras enfermidades das abellas. Exhibirase tamén unha colmea acristalada poboada de abellas e haberá unha demostración dunha laminadora de cera para as colmeas.

O programa complétase cun sorteo de dúas cestas con produtos da feira entre todas as persoas que realicen algunha compra. M. LAVANDEIRA