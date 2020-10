Primeiro intercambio lingüístico na distancia entre Carballo e L’Isle Jourdain

Carballo. As asociacións de irmanamento entre Carballo e L’Isle Jourdain (Francia) salvaron as limitacións provocadas pola pandemia do covid-19 e reduciron as distancias xeográficas promovendo o I Intercambio Lingüístico en liña.

Trátase dunha xuntanza virtual que permitirá a unha quincena de participantes gozar da oportunidade de expresarse e compartir experiencias nas linguas que unen a carballeses e lilois. A primeira sesión tivo lugar o pasado sábado, e xa está programado un novo encontro para o día 17 de outubro, a partir das dez e media da mañá.

As persoas que queiran participar poden contactar coa asociación de irmanamento a través do correo electrónico info@carballo-lisle.org.