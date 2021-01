Queda sin efecto a idea do CCA de adiantar o peche de locais ás sete

CARBALLO. As novas restricións decretadas pola Xunta de Galicia deixaron sen efecto a proposta do Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo, que plantexara aos seus asociados adiantar o peche dos locais ás 19.00 horas “para así poder contribuír o máximo posible a dobregar canto antes a curva ascendente de infectados”. A iniciativa estaba a ter unha boa acollida, “pois un número importante de socios”, afirman, amosara xa a súa predisposición a levala a cabo. Logo de escoitar o anunciado onte polo presidente autonómico, dende a dirección do CCA apuntan que “queda demostrado que a nosa recomendación ía na boa dirección”, pois a intención dos comerciantes da capital de Bergantiños era “contribuír a mellorar a situación sanitaria presente e poder volver á normalidade o antes posible e o concello aplaudía a iniciativa”. M. L.