Queixas do BNG porque Portos só vai retirar area na zona do peirao en Laxe

Bergantiños. O portavoz do BNG de Laxe, Xosé Manuel Pose, denuncia que “unha vez máis, a enésima, volta Portos de Galicia a retirar a area da praia de Laxe, mais faino só na zona pegada ao peirao vello, cando, tanto a Delimitación dos Espazos e Usos Portuarios como o PXOM demostran que a súa zona de adscripción chega ata o número un da avenida Rosalía de Castro”. Un espazo que, engade, coincide cas inundacións periódicas que se producen na vila laxense “pola altura das dunas, polo que non só debería rebaixar a area contra o paseo ata ese número de rúa, senón limpar toda a zona, dunas incluídas, para facilitar a saída de pluviais ao mar”. Pose Lema pregúntase “por que non o fan?” Hai que lembrar que este problema de acumulación de area vénse producindo dende que se ampliou o peirao comercial. m. L.