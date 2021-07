Rechazan las medidas cautelares pedidas por el alcalde de Ponteceso

Ponteceso. El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el gobierno socialista de Ponteceso encabezado por el regidor Lois García Carballido, contra los acuerdos adoptados por la Corporación en el pleno del pasado 29 de marzo. En ellas solicitaban la suspensión de los mismos.

En aquella sesión, la oposición mayoritaria en el pleno, sacó adelante propuestas, como el cambio en la composición de las comisiones informativas, habilitar un despacho para los ediles, la derogación del reglamento orgánico municipal, impulsar un nuevo documento así como la modificación de la mesa de contratación, y la contratación de una auditoria externa.

En el auto se justifica que aceptar la petición del alcalde supondría poner los intereses particulares por delante de los intereses generales.

La resolución judicial ya ha sido valorada desde el Partido Popular. “Ten que ser un Xulgado o que recorde que aínda hai democracia en Ponteceso a pesar do goberno municipal que temos” declaró el portavoz Daniel García Cotelo, que asimismo lanza una advertencia: “Non imos consentir que os caprichos de tres persoas sigan a prexudicar aos nosos veciños, que teñen todo o dereito do mundo a que se controlen as contas municipais, se faga un regulamento do Servizo de Axuda no Fogar ou se saiba dunha vez por todas o que sucede no despacho da alcaldía”.

VARAPALO Los populares entienden que este auto es un “varapau” a las “ansias absolutistas” de Carballido y confirman que quieren llegar también al fondo de la polémica de los vídeos difundidos. “Graváronse e difundíronse conversacións privadas nunha dependencia municipal, e queremos saber con que autoridade se instalaron cámaras, quen as instalou e se aínda están instaladas”.

Hay que recordar que el pleno acordó entonces crear una comisión de investigación que no echó todavía a andar. En este sentido, y por “enémisa vez”, los ediles de la oposición se dirigen al PSOE provincial y regional para que tomen cartas en el asunto ante la situación. “Estamos secuestrados dende hai xa demasiado tempo por tres concelleiros nunha corporación de trece”. x. manuel lema