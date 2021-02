Reforzarán en dúas fases a ponte de acceso á lonxa e ao peirao sur de Malpica

A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, presentou á confraría e reponsables municipais de Malpica a proposta técnica e a planificación para reforzar a ponte de acceso ao peirao, que fora deseñada en orixe para tránsito lixeiro e que tivo que ser pechada á circulación en xaneiro por presentar deficiencias en varios dos seus piares.

A alternativa técnica proposta consta de dúas fases. A primeira permitirá reabrir a ponte ao tránsito lixeiro e peonil este verán, e a segunda consistirá no reforzo integral de toda a estrutura para que poida ser utilizada por vehículos de alta tonelaxe.

A responsable de Portos asegurou que se está a dar “absoluta prioridade a esta actuación” pero non poden reducir os tempos de tramitación debido aos prazos administrativos que esixe a lei.

A urxencia da reapertura da ponte vén dada pola necesidade do sector pesqueiro de que os camións grandes poidan acceder á lonxa, xa que é o único acceso para este tipo de vehículos pesados e longos. A este respecto, o patrón maior, Pedro Pérez, sinalou que “o compromiso é que se poida abrir en xullo ao tráfico lixeiro e que antes de finais de ano quede reforzada para que poidan pasar tamén camións de corenta toneladas”.

Asegura que “pedimos que se acurten os prazos o máximo posible, pero tamén entendemos e valoramos positivamente que o proxecto contemple un reforzo en condicións para que poidan pasar camións de gran tonelaxe. É importante que se fagan as cousas ben”, engadiu.

Dende a confraría plantexáronlle tamén a reordenación do acceso á referida ponte, e propuxeron a creación dunha semiglorieta “onde remata a rampa, habilitando unha glorieta semielevada para facilitar o xiro dos camións, que agora teñen que ir dar a volta na zona das casetas de pescadores”. A proposta foi ben acollida pola presidenta de Portos e, segundo o patrón maior, “permitirá tamén reordenar o peirao”.

Asemade, na xuntanza avaliaron a demandada mellora da operatividade e da seguridade da dársena. Susana Lenguas informou que o proxecto para previr os efectos da entrada de onda longa xa se atopa na fase final de licitación (100.000 €) e lembrou que no deseño da dársena do ano 1974 non se tivo en conta a acción da referida onda. Portos segue a traballar nunha proposta viable e dende o pósito piden que se axilice o máximo posible “e que se faga ben”, sinalou Pedro Pérez.

Por outra banda, a confraría solicitou unha nova grúa para o porto de Barizo, para o cal estudarán a solicitude dunha subvención a través do GALP por parte do Club Náutico, xa que ao non ser un peirao autorizado para descarga de peixe a confraría non a pode solicitar. Unha situación que queren correxir e por iso pediron a Susana Lenguas que se habilite Barizo como porto de descarga “especialmente cando hai temporais de nordeste, pois iso evitaría poñer en risco ás embarcacións que faenan pola zona, as cales cando hai mal tempo vense obrigadas a desprazarse a outros peiraos máis ao sur para non correr o risco de ter que atravesar a zona de Sisargas para vir a Malpica”.

A confraría tamén solicitou ao Ministerio de Pesca que autorice as descargas de máis de 10.000 quilos no porto de Malpica, “pois iso é clave para que poidamos seguir medrando”, sinalou Pedro Pérez.