Rehabilitan a reitoral de Cesullas para fins sociais e culturais

O Concello de Cabana de Bergantiños vén de adxudicar o proxecto coas obras pendentes de executar na reestruturación da reitoral de Cesullas, cun orzamento de 17.789,75 euros. Culminarase así a primeira fase da reforma do inmoble co obxectivo de evitar o seu derrubamento. Os primeiros traballos centráronse no teito do edificio, na cimentación, forxados e vigas, entre outros elementos, e agora completarase a intervención coa instalación dunha cuberta de tella cerámica, carpintería de madeira de castiñeiro para a galería e un vidro de seguridade.

O prazo de execución das obras será de dous meses a partir do seu inicio. Con esta acometida preténdese preservar a edificación para destinala a fins sociais, culturais, interpretativos e de promoción do patrimonio cabanés. Desde o goberno local aseguran que “a intervención se debe finalizar coa maior celeridade posible para evitar así que os anteriores traballos foran en vano. O principal obxectivo é asegurar a conservación do edificio e que calquera persoa poida acceder ao recinto en condicións de seguridade”, destacaron.

Por outra banda, o Concello iniciou os traballos de reparación da ruta do Rego dos Muíños tras os estragos causados pola borrasca Karim a finais do mes de febreiro. Trátase dun arranxo parcial que se financiará con fondos propios ante a necesidade de realizar a acometida o antes posible. As obras inclúen o desatranque de varios regatos, a limpeza das marxes e a reparación do pavimento en varios tramos.

A ruta do Rego dos Muíños é un traxecto de algo menos de tres quilómetros que discorre entre auga doce e auga salgada e que forma parte do Camiño dos Faros. “A súa conservación e posta en valor é fundamental nos plans de promoción etnográfica e paisaxística de Cabana, polo que a reparación de calquera dano no seu entorno resulta fundamental”, sinalan dende o goberno local

Ademais desta primeira intervención, que ten carácter urxente pola gravidade dos danos, o Concello de Cabana debaterá no pleno ordinario da semana que vén incluír o proxecto de arranxo íntegro da ruta nos plans complementarios da Deputación da Coruña. Preténdese así impulsar definitivamente o traxecto do Rego dos Muíños e aproveitar o pulo crecente do Camiño dos Faros e do sendeirismo.