Rehabilitan o palco da música ubicado no xardín de Carballo

Despois do arranxo dos dez bancos situados na contorna do parque infantil, pintados por Aspaber coas cores do arco da vella, o Concello de Carballo iniciou os traballos de reparación do palco da música e da rampla de madeira do Parque do Anllóns. A actuación consistirá na reposición de todos os elementos danados -como a cuberta do palco, por exemplo, que se renovará por completo- e no tratamento de toda a madeira co obxectivo de que se manteña o máximo tempo posible nas mellores condicións.

A substitución da ponte seguirá pendente polo momento. Aínda que o orzamento preciso para acometer a construción dunha nova pasarela está incluído nos orzamentos deste ano, o Concello de Carballo está á espera da decisión que tome Augas de Galicia sobre a posibilidade de repoñer a ponte e en que condicións, dado que ese é un dos puntos negros das inundacións.