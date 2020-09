Protesta en Laxe para demandar máis medios no CPI Cabo da Area

Bergantiños. Nais, pais e alumnos do CPI Cabo da Area, de Laxe, concentráronse na Praza dos Voluntarios para demandar á Consellería de Educación máis medios humanos para poder cumprir o protocolo do covid-19. Convocados pola ANPA, os asistentes expuxeron as súas reivindicacións con pancartas. Na principal podía lerse a mensaxe Queremos seguridade nas aulas. Queremos calidade no ensino. Entre outras peticións, demandan dúas coidadoras para os nenos con necesidades educativas especiais, o desdobre do persoal en Secundaria, un mestre de Relixión e máis traballadores para a limpeza. M. R.