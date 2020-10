Renovan pavimentos en tres espazos singulares do rural de Carballo

BERGANTIÑOS. O Concello de Carballo continúa atendendo as peticións dos consellos parroquiais e puxo en marcha as obras de mellora dos pavimentos con cemento en tres espazos rurais singulares. Unha das prioridades en Oza era o acondicionamento do campo da festa despois da súa adquisición utilizando a fórmula de participación ao 50% entre a administración local e a veciñanza. Unha actuación que está en execución. A partir da próxima semana acondicionarán a contorna da igrexa logo de acometer o soterramento do cableado, e en Artes pavimentarán a pista do centro social, que foi rehabilitado e dotado de rede saneamento. O alcalde carballés, Evencio Ferrero, e o concelleiro de Obras e Servizos, Luis Lamas, supervisaron os traballos acometidos en Oza, onde puideron comprobar que as obras xa están case rematadas. m. lavandeira