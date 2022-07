Renovarán o firme da vía AC-434 nun tramo de dous quilómetros en Laxe

A Consellería de Infraestruturas licitou este venres as obras de mellora do firme na estrada autonómica AC-434, ao seu paso polo concello de Laxe, que suporán un investimento de 218.700 €.

As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 27 de xullo. Os traballos contan cun prazo de execución de 2 meses. A actuación prevé a rehabilitación do firme nun treito de preto de 2 km da AC-434 comprendido entre os puntos quilométricos 0 e 1+920, co fin de mellorar a seguridade e incrementar a comodidade dos usuarios desta vía.

Os traballos consistirán en realizar fresados localizados e na reposición con mestura bituminosa, ademais da renovación da sinalización horizontal. Tamén se reporán as marcas viarias do eixo afectadas polas actuacións e todos os cebreados e sinalización. Ademais pintarase o bordo e dotarase de resaltos para mellorar a seguridade viaria.