Rescatan a unha muller que caiu por un desnivel de tres metros en Caión

Os bombeiros do parque comarcal de Carballo rescataron a unha muller de 81 anos que se precipitou por un desnivel de máis de tres metros de altura no lugar de A Pedreira, na parroquia larachesa de Caión. Logo de asegurar e inmobilizar á vítima nunha camilla de rescate, foi trasladada ata unha ambulancia do 061 que esperaba a máis de cen metros do punto da caída.

O traslado ata ambulancia tívose que facer a través de unha finca con desnivel, segundo informan os bombeiros, xa que foi donde o persoal do 061 logrou situarse para un traslado seguro e rápido.

A muller presentaba, segundo os sanitarios do 061, un traumatismo na cabeza e doiase tamén dun costado debido a caída. Foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.