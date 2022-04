Retiran redes, pneumáticos e pilas do fondo mariño do porto de Malpica

Malpica. Un nutrido grupo de voluntarios sumáronse esta fin de semana á limpeza do porto de Malpica promovida pola Asociación Chelonia e Coca Cola, coa colaboración de Buceo Malpica e a Confraría de Pescadores. A iniciativa estaba enmarcada dentro do proxecto Mares Circulares, que busca contribuír á redución de impactos dos millóns de toneladas de residuos que cada ano chegan ás contornas acuáticas.

Durante a mañá, varios buzos somerxéronse na auga para ir na procura dos refugallos contaminantes. Contaban co apoio en terra doutro gran número de persoas e, entre todos, lograron extraer todo tipo de restos non desexados: redes, pneumáticos e mesmo pilas. Residuos que danan a vida da flora e da fauna e, como consecuencia, das augas e produtos que o propio humano usa ou consume. As súas consecuencias poden ser terribles para moitas especies, contribuíndo á súa extinción.

Dende o Concello agradecen á organización esta actividade e a todas as persoas que investiron unha parte do seu tempo en colaborar na que “é unha iniciativa solidaria para o ben de todos”. A Concellaría de Medio Ambiente está comprometida con este tipo de actuacións para lograr un ecosistema máis sostible e pide a toda a poboación que cesen as malas prácticas neste sentido. Animan á veciñanza a reciclar, como fixeron os voluntarios logo de recoller a varredura. “Moitos deses materiais, como sucede coas redes, poden ter unha segunda vida se se dá o paso de depositalas no colector que lles corresponde”, afirma o concelleiro Miguel Fernández, que participou na limpeza.