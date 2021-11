Rouban o valado da área de recreo canina larachesa

A Laracha. A Policía Local abriu unha investigación e solicita a colaboración cidadá para tratar de dar cos responsables do roubo duns trinta metros do valado perimetral da área de recreo canino producido durante a pasada noite. Os feitos tamén foron denunciados no posto da Garda Civil da Laracha. O Concello valora nuns 1.500 euros os danos provocados nesta infraestrutura pública que desde a súa recente apertura está a rexistrar altas cifras de usuarios.

Precisamente para evitar o seu peche temporal, o Concello, como medida provisional e de urxencia, instalou un valado de obra que permite o uso do equipamento con plena garantía de seguridade.

Lamentan profundamente este acto, “tanto por perturbar a tranquilidade dos veciños do municipio como polo gasto que suporá a reparación para as arcas municipais, que non deixan de ser fondos públicos que non poderán destinarse a financiar outras obras ou servizos de interese xeral para a cidadanía”, afirman.