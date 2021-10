Segunda fase das sendas de acceso ó polígono de Tella

PONTECESO. O Concello de Ponteceso xa está a traballar na segunda fase das sendas de acceso ao parque empresarial de Tella para conectalo co centro cultural da capital municipal de forma sostible e segura para os peóns.

As concelleiras Noelia Varela e Maite Chouciño supervisaron, xunto co alcalde, Lois García, o final das obras de pavimentación, que darán paso ós traballos de albanelería e á instalación da sinalización para a seguridade do peón. Tentarán mobilizar outros 150.000 euros para o novo tramo, solicitando axuda á Consellería de Industria. “Por menos dun millón de euros podíamos ter sendas por ambas marxes de Ponteceso a Buño”, afirman. M. L.