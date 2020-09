Seis dos edís do executivo solicitan a dimisión do alcalde de Ponteceso

Ponteceso. A fenda aberta no goberno municipal de Ponteceso (PSOE, 8 concelleiros) agrándase logo de que seis dos edís socialistas, que o luns impediron coa súa abstención que prosperase unha modificación de crédito, solicitasen onte a dimisión do alcalde, Lois García, como xa o fixeran os concelleiros do PP durante a sesión plenaria.

Os membros discrepantes co rexedor pontecesán pídenlle que “non minta aos veciños que confiaron nel, ao igual que o fixemos nós no seu día, crendo que gobernaría con humildade, transparencia e boa fe”. Din que se deron conta de que “o que menos lle importa é o benestar dos veciños; as vitorias son súas, pero cando hai problemas a culpa é dos demais, e iso non é equipo nin é xogo limpo, así que, por favor, dimita e deixenos traballar coa ilusión e a verdadeira paixón que Ponteceso merece”, sinalan nun comunicado.

Aseguran que “nunca” serán cómplices se o proxecto “é arruinar Ponteceso e a paixón a falta de información e as decisións unilaterais”.

Pola súa banda, o alcalde, Lois García, di que non ten pensado dimitir e que, en todo caso, “deberíano facer quenes votan en contra de pagarlle as facturas ás empresas”.

Asegura ademais que a proposta que levou ao pleno, e que non prosperou porque a rexeitaron tamén os grupos da oposición, “foi debatida e a apoiada por todos os membros da asamblea local do PSOE pontecesán, agás un”.

García Carballido di sentirse respaldado polo partido, e onte chamoulle o secretario provincial, Valentín González, “ao que lle transmitín que a miña prioridade é que as empresas poidan cobrar as facturas”. Esta semana haberá reunións para tentar reconducir a situación. m. r. l.