Sempre Carballo repartiu medio millón de euros para gastar en empresas locais

Carballo. Elaborado o balance do programa de reactivación económica local “Sempre Carballo” pode afirmarse que foi un éxito, obtendo unha valoración positiva tanto por parte das empresas coma da cidadanía.

O Concello de Carballo concedeu subvencións de 30 euros a un total de 18.045 carballeses e carballesas, o que supón un importe total de 541.350 euros para gastar nas empresas afectadas pola COVID que quixeron adherirse ao programa: un total de 262 dos sectores máis variados.

Durante o período establecido para utilizar as tarxetas realizáronse con elas 22.618 operacións de compra por un importe total de 525.902 euros. “Estamos seguros de que esa cantidade duplicouse ou triplicouse, pero máis alá das cifras consideramos que o máis importante é o feito de que o comercio e as empresas locais poidan fidelizar a súa clientela e captar á poboación máis nova converténdose nunha alternativa ás grandes superficies e á venda online”, destacou o concelleiro de Promoción Económica, Xosé Regueira.

As subvencións concedidas polo Concello de Carballo beneficiaron de maneira directa ao 95,4% dos establecementos adheridos, algúns dos cales superaron as 1.000 transaccións coas tarxetas. Ademais, a campaña chegou a todos os sectores participantes agás o do ocio nocturno, que segue pechado hoxe en día como medida restritiva.