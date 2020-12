Senda Nova mobiliza aos ‘espías do bosque’

Nos últimos meses, a asociación ambiental Senda Nova vén traballando, dende o anonimato, no proxecto Espías no noso bosque, unha iniciativa coa que pretende afondar no coñecemento sobre os mamíferos que se atopan no noso entorno rural.

Estes espía tratarán agora de achegar ese coñecemento a escolas e institutos da bisbarra “coa fin de saber máis sobre estes animaliños que están aí e que nunca vemos. Que nos miran ou sinten na escuridade da noite. Que non aparecen nas pantaias de móbiles nin do ordenador nin da televisión”, afirman.

Este é un proxecto subvencionado pola Deputación da Coruña que pretende descubrir as características destes animais do noso entorno. Desenvolverano con múltiples actividades nos centros de ensino, no Espazo da Natureza de Oza e no medio natural. Todo na procura dun coñecemento maior dos mamíferos autóctonos.

Quenes son? Que pegadas nos deixan?, Por donde camiñan?, Onde durmen?, Como viven?, Cando se moven?. Estas son algunhas das preguntas ás que os espías intentarán dar resposta dende os centros de ensino e tamén a través de diferentes actividades no espazo de Oza.