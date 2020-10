Sesenta familias en lista de agarda no programa de compostaxe carballés

Carballo. Esta semana completouse o reparto dos cincuenta novos composteiros individuais adquiridos polo Concello de Carballo, coa colaboración de Sogama, para seguir estendendo as iniciativas de compostaxe por todo o municipio. Coas novas incorporacións son xa 392 as familias da zona rural implicadas neste plan, e outras 61 están en listaxe de agarda actualmente. A maiores, hai máis de 1.000 fogares da zona urbana e máis de 100 establecementos que están a colaborar na redución dos residuos a través da participación no programa de compostaxe Ti tes a chave. O Concello de Carballo segue apostando pola compostaxe como a fórmula máis axeitada para a xestión da denominada quinta fracción. As persoas da vila poden sumarse dirixíndose ao local de Carballo Limpio, e as do rural presentando a solicitude no rexistro. J. M.