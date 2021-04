Só trece parcelas dispoñibles no polígono industrial carballés de Bértoa

No polígono industrial de Bértoa (Carballo) só quedan xa 13 parcelas dispoñibles, cinco menos que a principios de ano. O nivel de ocupación supera xa o 90% da superficie e, dende o Concello, aseguran que “a ampliación comprometida para este ano polo Goberno da Xunta urxe cada vez máis, posto que esas trece parcelas ou ben son de dimensións reducidas ou están destinadas ao uso terciario, o que dificulta o desenvolvemento de proxectos industriais”.

O polígono carballés continúa nos primeiros meses deste ano á cabeza de Galicia no que se refire a adxudicacións de solo por parte de Xestur. Pero non só destaca en canto a demanda de parcelas, senón tamén no que se refire a creación de empresas. De feito, nos catro primeiros meses deste ano foron aprobadas as licenzas para outros catro proxectos empresariais: unha nave destinada a montaxe de casas prefabricadas, un almacén de maquinaria e materiais de obra, unha nave destinada á comercialización de compoñentes agroindustriais e un taller de mecanizados.

No primeiro trimestre deste 2021 presentáronse dúas novas solicitudes de licenza para outras tantas naves no parque empresarial. Nos últimos 10 anos tramitáronse 112 licenzas para a construción de naves industriais, 10 delas no ano 2020, malia a crise sanitaria.