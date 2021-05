Solicitan cambios en Carballo para que os coches non atallen polas rotondas

Carballo. O portavoz de Terra Galega de Carballo, Andrés Eirís, solicita, a través dunha moción, que se “refagan” as últimas rotondas construídas, dado que “están xerando moitas queixas por parte dos condutores, viandantes e veciños, xa que poden ser rebasadas moi facilmente e practicamente non se reduce a velocidade”, asegura. Sinala que nas da rúas Vila de Corcubión e Perú “os vehículos pasan por riba da glorieta; na rúa Fomento súbense á beirarrúa e na rúa Ponte prodúcense atascos e o paso de peóns está moi próximo”. Ademais dificultan o tráfico de vehículos pesados ao ver mermada a capacidade de xiro. Considera que “nalgúns casos, creouse un problema onde non o había”.

Por iso, o seu grupo solicita que se refagan as rotondas “cun radio dun metro e medio, e que non poidan ser rebasadas, instalando nelas a sinalización correspondente”. M. l.