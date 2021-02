Solicitan humanizar a travesía de Coristanco

BERGANTIÑOS. O alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, solicitou o apoio da Xunta para executar un proxecto de humanización da travesía de San Roque, que discorre desde a rotonda do hipermercado ata a do desvío a Santa Comba. Con tal fin este luns mantivo unha reunión co delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor. A actuación consistiría na mellora de toda a seguridade vial, sinalización, pavimentación, colocación de mobiliario urbano e plantación de arborado decorativo.

O responsable autonómico comprometeuse a estudar a proposta e de buscar posibles vías de colaboración entre ambas administracións para a execución da obra. Neste senso, trasladoulle que, o vindeiro mes de marzo, a Consellería de Medio Ambiente abrirá unha convocatoria pública con 2,3 millóns de euros para a mellora de infraestruturas en concellos de menos de 20.000 habitantes, polo que animou ao rexedor a acollerse a esta convocatoria.

No encontro tamén analizaron o excelente resultado das obras, realizadas a través de Augas de Galicia, da mellora e posta en marcha da depuradora de Portoquintáns. A actuación contou cun investimento da Xunta de máis de 43.000 euros e permite dar servizo para sanear e depurar as augas xeradas dunha poboación equivalente a 600 habitantes.

Trenor comprometeuse tamén a seguir avanzando no proxecto de mellora da depuradora de Vilaverde.