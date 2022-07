Superados xa os trescentos inscritos na Carreira Popular do Apóstolo da Laracha

Avanzan a moi bo ritmo as inscripcións para participar na quinta edición da Carreira Popular do Apóstolo, que a Asociación Adro de Vilaño organiza no concello larachés, xunto cunha Andaina Saudable e Solidaria en beneficio de Cáritas e a AECC.

O evento será o sábado 16 de xullo en horario de tarde e as inscripcións permanecerán abertas ata o martes 12. Os interesados poden facer efectivas as inscripcións na web www.carreirasgalegas.com ou ben de forma presencial nas oficinas do Concello da Laracha, na piscina municipal ou en Cultiagro.

A cuota é de 6 euros para as categorías absolutas e gratis para os menores de idade, incluindo para todos eles unha camiseta conmemorativa do evento. Cabe destacar que a metade da recaudación da andaina irá destinada a Cáritas e á Asociación Española contra o Cancro de A Laracha. Haberá servizo de gardería con monitores para os máis pequenos, así como pinchos ao remate para tódolos asistentes.

A organización móstrase moi satisfeita co ritmo que levan as inscripcións realizadas tanto de forma online como presencial, xa que aínda queda bastante prazo para seguir aumentado a participación, e confían en superar a barreira dos case 800 corredores da cuarta edición, a cal foi todo un éxito.