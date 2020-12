Toñito, feirante en Paiosaco: “Estamos moi agradecidos ao Concello da Laracha porque escoitaron as nosas peticións e entenderon as nosas necesidades”

A feira de Paiosaco, que se celebra o primeiro e terceiro domingo de cada mes, está recoñecida como un dos grandes mercados da Costa da Morte polo volume de postos, uns cincocentos, e por número de clientes. Convértese así nun dos principais motores económicos da parroquia larachesa de Lestón.

Con 12 anos Toñito aproveitaba as fins de semana para ir aos mercados cos seus pais e xunto aos seus postos poñía a vender no chan uns cantos xoguetes. Con tan só catorce anos decidiu deixar os estudos e converterse en feirante. Un ano máis tarde, a súa nai estivo enferma e el substituína por un tempo. Así Toñito fixo a súa primeira feira, concretamente en Ponteceso. “Ese día viñera moi contento para a casa e recordo que vendera 2.000 pesetas”, conta. A súa pasión pola venda ambulante venlle de familia porque xa o seu avó se adicaba ao mesmo dende o ano 1942. “Xunto aos criados viña dende Ourense ata Paiosaco vendendo polo camiño”, recorda.

Hoxe en día forma parte de dúas Asociacións de vendedores ambulantes, Acapag de Santiago e O Val da Coruña. Toñito afirma ser das persoas que máis feiras fai na provincia da Coruña. Arzúa, Cee, Carballo, Padrón, Vimianzo, Muros, Santa Comba, Ribeira, Ordes... “Teño mercado todos os días da semana, incluso nunha xornada podo ir a dous ou tres municipios”, di. Agora a súa muller segue adiante co seu posto e a súa filla e o xenro seguen o mesmo camiño.

A Paiosaco leva indo máis de 40 anos ofrecendo bolsos, paraugas e todo tipo de roupa para home e muller.

A feira de Paiosaco é moi atractiva pola gran cantidade de vendedores de produtos do campo, algo que a diferencia de moitas outras nas que só hai dous ou tres postos de froita. “Se nos referimos a produtos do agro quizais sexa unha das máis grandes da provincia da Coruña”, sostén. A isto hai que sumar os expositores de textil e calzado. Se o tempo o permite, moita xente de diversos municipios dos arredores acércase á Laracha para disfrutar dunha completa mañá de compras.

A maioría dos vendedores teñen máis de corenta anos. Unha franxa de idade media similar á dos compradores. “En calquera mercado atópaste con moi pouca xuventude. Eles tiran de Internet e centros comerciais”, relata.

MOI POUCA AFLUENCIA DE COMPRADORES. Con motivo da COVID, houbo semanas nas que foron suspendidos os mercados de toda Galicia. Tras rematar o confinamento, os vendedores en Paiosaco mantiveron unha reunión co alcalde José Manuel López Varela e co concelleiro Moncho Martínez Barbeiro. “Estamos moi agradecidos porque escoitaron as nosas peticións e entenderon as nosas necesidades”, reflexa. Toñito afirma que en moitos concellos tiveron moitas dificultades para seguir coa súa actividade e que incluso nalgúns seguen sen poder vender ou fano con restricións como ir unha semana si e outra non. A situación é máis favorable en Paiosaco. Hoxe en día están traballando todos os postos pero coa norma da redución do espazo ao 50%. “O vendedor dun mercado precisa traballar porque as vendas están moi difíciles”, comenta. Deste xeito, con grandes separacións entre postos e sin aglomeracións Lestón segue acollendo a todos os visitantes que se pasan polo lugar. A afluencia diminuíu notablemente como consecuencia dos peches perimetrais en Bergantiños e A Coruña, unida a unhas fins de semana marcadas pola choiva. “Penso que o público se reduciu ao 20% en comparación ao que había antes”, calcula.

De contemplar un gran ambiente con reunión de veciños no recinto feiral e concentracións nos bares dos arredores para tomar os callos pasamos a ver unha escena desoladora con moito espazo baleiro e poucos asistentes. “Vivo en Carballo e coñezo moita xente que é fiel á feira de Paiosaco e non fallaba nunca”, afirma. Aínda así, Toñito recoñece que se está vendendo máis do que esperaba “porque os poucos que van compran”. Agora só queda esperar a que a situación sanitaria mellore para chegado o momento volver a ver Paiosaco cheo de xente o primeiro e terceiro domingo do mes e contemplar o sorriso no rostro dos feirantes.