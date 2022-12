Trasladado a un hospital o dono dunha casa que sufriu un incendio en Carballo

Un home, de mediana idade, tivo que ser trasladado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) ao verse afectado polo fume que inhalou cando intentaba apagar un incendio na súa vivenda, situada no lugar de Queo de Abaixo (Carballo). Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de Carballo que, unha vez no punto comprobaron que o lume propagábase pola cuberta e á estrutura dunha terraza situada na parte traseira da casa, no primeiro andar.

Varios veciños estaban intentando extinguir o lume con extintores e auga, e os bombeiros conqueriron aplacar as lapas, que tamén afectaron a tres sofás que había preto dunha lareira. O interior da vivenda non se viu afectado polo lume pero sí chegou a entrar o fume, polo que procederon a ventilar de forma natural tódalas estancias do primeiro andar.

Ademais dos bombeiros, tamén se desprazaron ao lugar axentes da Garda Civil e da Policía Local, voluntarios de Protección Civil de Carballo, sanitarios do PAC carballés e unha ambulancia, na que foi trasladado o dono da casa.